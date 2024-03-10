В Астане запустят специальные автобусные маршруты в Рамазан

15 автобусов будут курсировать из пяти мечетей города по нескольким направлениям.
Направления маршрутов мечети «Республиканская Главная мечеть»:
— микрорайон «Целинный»;
— Гребной канал;
— проспект Республики.
Направления маршрутов мечети «Хазрет Султан»: — супермаркет «Спутник»;
— железнодорожный вокзал;
— жилой массив «Коктал-1,2».
Направления маршрутов мечети «Абу Насыр Аль-Фараби»:
— жилой массив «Коктал-1,2»;
— железнодорожный вокзал;
— медколледж.
Направления маршрутов мечети «Садвакаса хаджи Гилмани»:
— ЖМ «Коктал-1,2»;
— ЖМ «Кирпичный».
Направления маршрутов мечети «Рақымқызы Райса ана»:
— ТЦ «Рахмет».
Маршруты будут курсировать с 21:30 до 23:00. Стоимость проезда — 90 тенге. Схема движения на картинках по данной ссылке.
В CTS напомнили, что в связи с переходом на новую систему оплаты проезда и модернизацией диспетчеризации временно отключены информационные табло. Информацию о движении маршрутов можно отследить в приложениях Аvtobys, 2GIS и Яндекс карты.