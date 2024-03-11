Грузов на 831 миллион перевезли через китайскую границу в Хабаровском крае

В речном пункте пропуска Жаохэ, который расположен напротив Покровки в Бикинском районе Хабаровского края, вырос грузооборот. В январе текущего года цифры достигли 3450 тонн, что больше такого же периода прошлого года на 888,5%. Данными поделилась Харбинская таможня.
Если говорить про деньги, то это 9,16 миллиона долларов США или 831 263 569,68 рубля по курсу на 11 марта 2024 года. Цифра стала больше на 622,3%.
В зимнее время грузы между Россией и Китаем перевозят по понтонному мосту через замерзшую реку Уссури. Специалисты считают, что показатель вырос благодаря системе онлайн-декларирования и перевода документооборота в электронный формат.
Всего отправкой и приемом грузов через пункт пропуска Жаохэ занимаются 16 китайских компаний.