Грузов на 831 миллион перевезли через китайскую границу в Хабаровском крае

В речном пункте пропуска Жаохэ, который расположен напротив Покровки в Бикинском районе Хабаровского края, вырос грузооборот. В январе текущего года цифры достигли 3450 тонн, что больше такого же периода прошлого года на 888,5%. Данными поделилась Харбинская таможня.