Мостостроители ведут бурение скважин под опоры на мосту через реку Суходол

Как отмечает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в настоящее время в регионе строятся и ремонтируются мосты через реки Илистую, Астраханку, Партизанскую, путепроводы в Тереховке и АртемГРЭС, на 78-м километре дороги Дальнереченск — Ариадное и первом километре трассы Новолитовск — Васильевка.