Мостостроители ведут бурение скважин под опоры на мосту через реку Суходол

Параллельно с бурением скважин специалисты изготавливают металлические каркасы, которые опустят в них и зальют бетоном.
Мост на 55-м километре автодороги Артем — Находка — порт Восточный протяженностью почти 148 метров сдадут уже этой осенью. Возведением сооружения занимается АО «СПЕЦСУ» — компания, имеющая огромный опыт в строительстве мостов разной сложности на территории региона. Эта же организация возводит 170-метровый мост на 41-м километре «находкинской» трассы через реку Шкотовка.
«Здесь занимаемся устройством насыпи земляного полотна, укреплением откосов матрацами Рено. По всем объектам идем в графике», — рассказал глава компании Иван Зайченко.
Как отмечает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в настоящее время в регионе строятся и ремонтируются мосты через реки Илистую, Астраханку, Партизанскую, путепроводы в Тереховке и АртемГРЭС, на 78-м километре дороги Дальнереченск — Ариадное и первом километре трассы Новолитовск — Васильевка.