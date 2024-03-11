Долг в семь миллионов: пилоту из Хабаровска недоплатили за вредные условия труда

— Заработная плата работникам в период с 2022 года по 2023 год выплачивалась не в полном объеме. Надбавка за вредные условия труда начислялась от окладов работников, а не от фактического времени нахождения экипажей воздушных судов во вредных условиях труда, что привело к образованию задолженности по заработной плате на общую сумму более семи миллионов рублей, — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.