Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Долг в семь миллионов: пилоту из Хабаровска недоплатили за вредные условия труда

Пилот из Хабаровска работал во вредных условиях без надбавок.
Источник: Комсомольская правда

В транспортной прокуратуре Хабаровска помогли местному пилоту восстановить свои трудовые права и получить надбавку за работу во вредных условиях. Мужчина сам обратился в надзорный орган за помощью.

— Заработная плата работникам в период с 2022 года по 2023 год выплачивалась не в полном объеме. Надбавка за вредные условия труда начислялась от окладов работников, а не от фактического времени нахождения экипажей воздушных судов во вредных условиях труда, что привело к образованию задолженности по заработной плате на общую сумму более семи миллионов рублей, — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Директору авиакомпании внесли представление, однако мер по устранению нарушений никто не принял. Тогда прокурор обратился в Железнодорожный районный суд. Требования были удовлетворены полностью.

Авиакомпания погасила задолженность перед летным составом. Также юридическое лицо привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства и приговорили к штрафу.

Прокуратура