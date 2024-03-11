ФГУП «ГВСУ № 6» выставило на торги права на застройку территории в Индустриальном районе Хабаровска

В рамках процедуры конкурсного производства ФГУП «ГВСУ № 6» (бывший «Дальспецстрой») проводятся торги в форме конкурса на право заключения дополнительного соглашения о переуступке прав и обязанностей застройщика по договору о развитии застроенной территории в границах ул. Юнгов — ул. Им. П. Л. Морозова — ул. Флегонтова — Амурской протоки в Индустриальном районе г. Хабаровска.