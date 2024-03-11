ФГУП «ГВСУ № 6» выставило на торги права на застройку территории в Индустриальном районе Хабаровска

В рамках процедуры конкурсного производства ФГУП «ГВСУ № 6» (бывший «Дальспецстрой») проводятся торги в форме конкурса на право заключения дополнительного соглашения о переуступке прав и обязанностей застройщика по договору о развитии застроенной территории в границах ул. Юнгов — ул. Им. П. Л. Морозова — ул. Флегонтова — Амурской протоки в Индустриальном районе г. Хабаровска.
Площадь территории, предназначенной для строительства жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, составляет около 9 гектаров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Предусмотренный конкурсной документацией срок реализации проекта застройки — 84 месяца.
Торги проводятся на электронной торговой площадке «ЭСП» (http://el-torg.com) в форме конкурса посредством публичного предложения (код торгов 007470). Прием заявок на участие стартовал
Более подробную информацию можно получить у организатора торгов — ООО «Организатор торгов КОМИНВЕСТ» (www.kominvest.org), тел.