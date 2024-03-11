15 минут до города: в Новосибирске продаётся шестикомнатный коттедж за 26,5 млн

В Новосибирске продают коттедж с шестью спальнями за 26,5 млн рублей. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «n1.ru».
Продается дом уже которое время в престижном месте в окружении лучшего общества города, 5 минут от берега, чистый воздух соснового бора. Рядом с домом в 200 метрах находится фитнес-клуб, кафе, продовольственный магазин и остановка общественного транспорта.
Удобное расположение в 15 минутах езды на машине до площади Калинина, дорога всегда в идеальном состоянии, рядом находится Гринвуд спа и ресторан '' На даче ''. Гараж на две машины, во дворе можно разместить до 8 машин. По периметру участка установлена система видеонаблюдения. Во дворе вместительный шатер размером 8 м х 8 м. В доме газ, своя скважина, стоят фильтры. На текущий момент в доме 6 спален, которые можно легко убрать, оставив только две, что бы это не значило.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что 400-метровый коттедж с двумя кухнями и бассейном продаётся в Бердске за 38 млн.