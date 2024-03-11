15 минут до города: в Новосибирске продаётся шестикомнатный коттедж за 26,5 млн

Удобное расположение в 15 минутах езды на машине до площади Калинина, дорога всегда в идеальном состоянии, рядом находится Гринвуд спа и ресторан '' На даче ''. Гараж на две машины, во дворе можно разместить до 8 машин. По периметру участка установлена система видеонаблюдения. Во дворе вместительный шатер размером 8 м х 8 м. В доме газ, своя скважина, стоят фильтры. На текущий момент в доме 6 спален, которые можно легко убрать, оставив только две, что бы это не значило.