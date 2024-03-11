Меры поддержки пешего туризма разработают в Хабаровском крае

— У АСИ накоплен большой объем информации по российским практикам и по международному опыту создания, обустройства и развития троп. Мы с Минэкономразвития России, ВЭБ.РФ и Кавказ.РФ ведём работу по усовершенствованию законодательства в этой сфере. В приоритете — разработка подходов по управлению тропами и формирование требований к их обустройству. Полученные данные мы будем использовать для развития национальной сети троп по программе АСИ «Туристические тропы России», — заявила директор дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова.