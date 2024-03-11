Меры поддержки пешего туризма разработают в Хабаровском крае

Агентство стратегических инициатив совместно с группой компаний Б1 проводят опрос среди жителей России, в котором люди могут выразить свой интерес к внутреннему пешему туризму. Его результаты лягут в основу требований, по обустройству троп. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», с помощью данного опроса также хотят оценить привлекательность туристических клубов и разных форматов походов и проанализировать профиль активного путешественника.
— В своём послании Федеральному Собранию президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что к 2030 году во всех национальных парках страны должна быть создана инфраструктура экологического туризма — это в том числе экотропы и пешие туристические маршруты. На реализацию данного поручения и направлен новый опрос, — рассказали нашему корреспонденту в министерстве туризма Хабаровского края.
Там также отметили, что в настоящее время в нашем регионе существующих мер поддержки недостаточно для активного развития туристических троп, но благодаря поручению президента ситуация должна значительно улучшится. Это может стать новым приоритетным направлением, но зависеть это будет в том числе от оценки заинтересованности людей в таком виде активного отдыха.
К участию в опросе приглашаются все приверженцы такого туризма — путешествующие верхом на лошадях, пешком, на велосипеде или беговых лыжах, сплавляющиеся на байдарках, каяках или катамаранах, сноубордисты и лыжники, альпинисты и многие другие. Своё мнение можно выразить до конца марта, ответив на 20 вопросов — результаты должны представить в начале лета. Поучаствовать в опросе можно, перейдя по ссылке, предварительно зарегистрировавшись на цифровой платформе Leader-ID. Участников ждут полезные подарки.
— У АСИ накоплен большой объем информации по российским практикам и по международному опыту создания, обустройства и развития троп. Мы с Минэкономразвития России, ВЭБ.РФ и Кавказ.РФ ведём работу по усовершенствованию законодательства в этой сфере. В приоритете — разработка подходов по управлению тропами и формирование требований к их обустройству. Полученные данные мы будем использовать для развития национальной сети троп по программе АСИ «Туристические тропы России», — заявила директор дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова.
Напомним, что ежегодно в рамках государственной программы из бюджета Хабаровского края предпринимателям в сфере туризма предоставляются субсидии для возмещения фактически понесенных затрат на разработку и обустройство объектов туристкой инфраструктуры. По поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с 2023 году на субсидии бизнесу из бюджета региона выделяют 20 миллионов рублей. Также расширился перечень направлений, по которым предприниматели могут возместить до 85% фактически вложенных средств.