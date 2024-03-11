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Мэрия Новосибирска намерена продолжить Красный проспект в Калининском районе

Красный проспект планируют продлить до улицы Краузе для увеличения транспортной доступности микрорайона Родники.
Источник: Сиб.фм

До конца 2026 года с этой целью проведут проектно-изыскательные работы. В генплане продление одной из главных улиц предусмотрено до 2030 года.

Перед тем, как выбирать подрядчика на проектно-изыскательные работы, горадминистрации предстоит рассчитать их стоимость, разработать техзадание и пройти различные согласования внутри мэрии. Эти процедуры должны завершить в III квартале 2024 года. Проектную организацию для проведения проектно-изыскательных работ планируется определить до конца текущего года, сообщает РБК.

Ранее МК в Новосибирске писал, что в городе планируют провести реконструкцию улицы Дачная.

Также мы сообщали, что в Новосибирске разрабатывают проект пешеходной улицы Ленина.