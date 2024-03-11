Мэрия Новосибирска намерена продолжить Красный проспект в Калининском районе

Перед тем, как выбирать подрядчика на проектно-изыскательные работы, горадминистрации предстоит рассчитать их стоимость, разработать техзадание и пройти различные согласования внутри мэрии. Эти процедуры должны завершить в III квартале 2024 года. Проектную организацию для проведения проектно-изыскательных работ планируется определить до конца текущего года, сообщает РБК.