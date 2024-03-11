Прокуратура добилась снижения цен на продукты в Хабаровском крае

Прокуратура Ульчского района провела проверку в местных магазинах. Как оказалось, там завышали цены на продукты, но после вмешательства надзорного органа это удалось исправить.
Как оказалось, индивидуальный предприниматель при продаже продуктов в магазине села Богородское завышал предельно допустимый размер розничной надбавки. В итоге жители населенного пункта буквально втридорога покупали мясо — курицу и говядину.
— Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении предпринимателя по статье «Завышение регулируемых цен на товары», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Подобную ситуацию ведомство обнаружило еще у одного предпринимателя. Он завысил цены на курицу и сахар. Прокуратура приняла меры реагирования.