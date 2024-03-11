Мэрия Владивостока не смогла закупить дизельные автобусы с первого раза

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, администрация Владивостока в январе отчиталась, что закупила большую партию автобусов для муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1». Для приобретения новой техники были привлечены средства специального казначейского кредита. Всего мэрия приобрела 15 новых автобусов — 10 больших (ЛиАЗ на 30 посадочных мест каждый) и 5 средних (ПАЗ Вектор Next на 19 посадочных мест).