Мэрия Владивостока не смогла закупить дизельные автобусы с первого раза

Владивосток планирует закупить пять дизельных пассажирских автобусов большого класса для обновления парка общественного автотранспорта. Планировалось, что стоимость новой техники не превысит 90,5 млн рублей, но совершить закупку с первого раза не удалось, сообщает ИА PrimaMedia.
Администрация г. Владивостока объявила аукцион на приобретение автобусов категории М3 вместимостью 30−34 человек каждый. Низкопольные машины производства 2024 года должны быть укомплектованы автоматической коробкой передач. Начальная цена контракта составляет 90,5 млн рублей.
Предполагалось, что автобусы должны быть поставлены до 31 марта 2024 года. Однако аукцион был признан несостоявшимся, после того, как городская комиссия по осуществлению закупок отклонила единственную поступившую заявку из-за несоответствия требованиям тендера.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, администрация Владивостока в январе отчиталась, что закупила большую партию автобусов для муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1». Для приобретения новой техники были привлечены средства специального казначейского кредита. Всего мэрия приобрела 15 новых автобусов — 10 больших (ЛиАЗ на 30 посадочных мест каждый) и 5 средних (ПАЗ Вектор Next на 19 посадочных мест).