Огромный счет за ЖКХ в Крыму: что делать и куда жаловаться

Жалобы в «ЖКХ Контроль РК» от крымчан поступают регулярно, потому что люди сомневаются в тех суммах, которые обозначены в квитанциях, отмечают эксперты.
По словам Бышука, ошибки в начислениях оплаты за потребленные услуги ЖКХ часто являются следствием невнимательности человека, который снимал и записывал показания приборов учета. Также возможны нарушения сроков оплаты, где, опять же, всему виной «человеческий фактор», отметил он.
«Перед новогодними праздниками, например, человек произвел оплату, а бухгалтерия в организации учла платежи не в конце декабря, а после январских праздников, и начисления сделали в конце января. Соответственно, прошлая оплата не отражается у потребителя, и эта корректировка будет только в феврале. Это нарушение, это неверно, потому что в силу закона поставщики коммунальных услуг должны до 10 числа принять оплату и начисления сделать до конца месяца. Если мы 30−31 числа оплатили, и квитанция пришла в первых числах — да, возможно, будут какие-то разногласия», — пояснил Бышук.
В случае, если гражданин твердо уверен, что не ошибался и платил вовремя, но суммы в платежках все равно смущают, необходимо провести сверку всех данных, добавил специалист. И обращаться для этого следует непосредственно в абонентский отдел той ресурсоснабжающей организации, бухгалтерия которой произвела начисление, сказал эксперт.
«Единственно правильный путь — идти в абонентский отдел той организации, которая произвела начисления, и провести сверку и начислений, и платежей. Например, если теплоснабжение — то это “Теплокоммунэнерго”, — сказал Бышук, отметив, что это особенно важно сделать в январе, когда можно выявить ошибки по итогам прошедшего года.
По его словам, ни управляющие организации, ни инспекция по жилищному надзору не будут этим заниматься.
«К сожалению, в данном случае обращение в инспекцию по жилнадзору и управляющие организации ни к чему не приведет. Потому что при прямых договорах обязанность управляющих организаций заниматься расчетами и разъяснениями просто отсутствует в силу закона. И контролирующий орган тоже проверку проводить не будет», — пояснил специалист.
Он отметил, что прямые договора потребителей с поставщиками коммунальных услуг — особенность Крыма, и с точки зрения безопасности для обеих сторон — благоприятная.
«Изначально законодателем было предусмотрено, что единый поставщик коммунальной услуги, исполнитель и ответственный за содержание и обслуживание общего имущества — это все управляющая организация. Но у нас муниципальных на материке предприятий практически нет, бюджетных тоже, а частные организации, когда создавались первые, собирали деньги, например, за теплоснабжение, и они просто пропадали. А это ведет к задолженностям за газ и отключению котельных. И благо, что в Крыму пошли по другому пути, и как были прямые договора, так их и оставили», — объяснил Бышук.
Он рекомендует крымчанам оставлять «корешки» оплаченных квитанций и подтверждающие чеки. Либо иметь возможность предоставить в бухгалтерии ресурсоснабжающей организации информацию о показаниях и оплате в приложении смартфона. То есть иметь при себе доказательную базу, чтобы с решением вопроса в случае неправомерного начисления не возникло проблем.
Процедура проверки требует расчетов и сверок и может показаться сложной, но пройдя ее один раз, контролировать работу ресурсоснабжающей организации впредь будет уже несложно, добавил Бышук.
В свою очередь, Анатолий Петров рекомендует делать поверку всех приборов учета ресурсов, если такие в доме имеются, вовремя, поскольку в счетчиках, как и любых других устройствах, может произойти поломка.
«Регулярно надо проходить поверку, у каждого прибора есть свои сроки», — предупредил Петров.
В случае же, если со счетчиком все в порядке и начисления оплаты, судя по сверке, произведены правильно — по показаниям — при этом суммы, по мнению потребителя услуги, все равно слишком велики, эксперты рекомендуют обращаться в управляющие организации с вопросом, не было ли аварий на сетях.
«Если произойдет какая-то авария на сетях и будет утечка теплоносителя, прибор учета это все тоже посчитает, вся эта утечка будет учтена, как потребленный коммунальный ресурс. Нужно выяснить у своей управляющей организации, не было ли аварии. Они должны сообщать поставщику коммунальных услуг. И, если есть тому подтверждение, можно вычислить за определенный промежуток времени количество потерь теплоносителя — в каждом счетчике есть определенный вычислитель», — рассказал Бышук, предупредив, что процесс это довольно сложный.
Если же управляющая организация не помогает гражданам и ничего не решает — нужно стремиться к той, которая будет решать, призвал Петров.