Огромный счет за ЖКХ в Крыму: что делать и куда жаловаться

«Изначально законодателем было предусмотрено, что единый поставщик коммунальной услуги, исполнитель и ответственный за содержание и обслуживание общего имущества — это все управляющая организация. Но у нас муниципальных на материке предприятий практически нет, бюджетных тоже, а частные организации, когда создавались первые, собирали деньги, например, за теплоснабжение, и они просто пропадали. А это ведет к задолженностям за газ и отключению котельных. И благо, что в Крыму пошли по другому пути, и как были прямые договора, так их и оставили», — объяснил Бышук.