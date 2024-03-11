В Новосибирске назвали причину приватизации новосибирских предприятий

В ближайшее время в Новосибирске собираются приватизировать 5 муниципальных предприятий. Среди них оказался региональный оператор по обращению с отходами «Спецавтохозяйство», «Новосибгортранс» и «Новосибирская аптечная сеть».
Указанные предприятия хотят преобразовать в акционерные общества, а их 100% доли будут принадлежать мэрии Новосибирска. Процедура будет проходить согласно закону о приватизации.
На сайте мэрии Новосибирска написано, что предприятия приватизируют в акционерные общества в связи с требованиями федерального законодательства. Теперь их единственным владельцем станет Новосибирск.
Так, согласно Федеральному закону, данные новосибирские предприятия не могут работать на конкурентных рынках. Эта форма собственности может сохраняться только у тех организаций, которые занимаются перевозками наземным электротранспортом. К ним относятся трамваи, троллейбусы, а также метрополитен, пишет НГС.
«Остальные предприятия должны быть ликвидированы или реорганизованы по решению учредителя в срок до 1 января 2025 года», — заявили в пресс-центре мэрии Новосибирска.