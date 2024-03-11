В Новосибирске назвали причину приватизации новосибирских предприятий

Так, согласно Федеральному закону, данные новосибирские предприятия не могут работать на конкурентных рынках. Эта форма собственности может сохраняться только у тех организаций, которые занимаются перевозками наземным электротранспортом. К ним относятся трамваи, троллейбусы, а также метрополитен, пишет НГС.