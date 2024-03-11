В Иркутской области создают навигационную систему, отражающую работу межмуниципального транспорта

Ее задача — контролировать соблюдение расписания движения автобусов, которые доставляют людей из города в город, в небольшие населенные пункты и в загородные садоводства, и представлять актуальную информацию пассажирам. Она будет автоматически поступать на специальный сайт и в мобильное приложение, уточняет пресс-служба областного Правительства.
«Отслеживать транспорт будут через датчик системы ГЛОНАСС. В соответствии с действующим законодательством такими датчиками обязательно должны быть оборудованы автобусы, перевозящие пассажиров, поэтому подключение к региональной навигационной информационной системе не повлечет дополнительных расходов перевозчиков. Средства на ее создание берет на себя областной бюджет. На это выделен миллион рублей», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Сейчас специалисты подрядной организации вносят в систему информацию обо всех 316 межмуниципальных маршрутах Иркутской области, двух тысячах остановочных пунктов, о 241 работающем перевозчике и их свидетельствах на право работы на маршрутах, а также расписание движения всех автобусов. В транспортных средствах начата настройка портов передачи данных через Государственную автоматизированную информационную систему (ГЛОНАСС), это позволит автоматически выводить информацию в региональную навигационную информационную систему. Завершить работу и открыть доступ к сайту и мобильному приложению планируется к концу года.
«В министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области периодически поступают жалобы на нарушения расписания, задержки или отмены рейсов. Согласно контрактам перевозчики не должны допускать таких случаев, они обязаны выполнять рейсы в любую погоду при любых условиях. Региональная навигационная система позволит узнавать о проблемах в момент их возникновения, а не когда поступят жалобы жителей, и оперативно решать их с перевозчиками», — сказал начальник управления транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Денис Шуваев.