В Иркутской области создают навигационную систему, отражающую работу межмуниципального транспорта

Сейчас специалисты подрядной организации вносят в систему информацию обо всех 316 межмуниципальных маршрутах Иркутской области, двух тысячах остановочных пунктов, о 241 работающем перевозчике и их свидетельствах на право работы на маршрутах, а также расписание движения всех автобусов. В транспортных средствах начата настройка портов передачи данных через Государственную автоматизированную информационную систему (ГЛОНАСС), это позволит автоматически выводить информацию в региональную навигационную информационную систему. Завершить работу и открыть доступ к сайту и мобильному приложению планируется к концу года.