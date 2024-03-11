Хабаровск стал городом с хорошими возможностями для работы

Хабаровск стал одним из лидеров по стране, где есть хорошие возможности для работы и профессионального развития. Показатель специалисты ВЭБ.РФ оценивают в 55,6 балла из 100. При этом средняя цифра в других городах составляет в 52,3 балла. Уровень безработицы в Хабаровске составляет 0,29% при среднем по стране в 0,69%.
Данные подтвердили и жители региона. Они оценили наличие подходящих показателей в 3,34 балла из пяти. В других городах среднее значение — 3,2 балла. В Хабаровске на 10 тысяч человек открыта 141 вакансия, в среднем по стране — 107. На один миллион жителей приходится больше трех тысяч заявок на патенты, когда по стране это 2,6 тысячи.
Индекс ВЭБ.РФ рассчитывался для 218 крупных городов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Оценивали его по более чем 350 показателям.