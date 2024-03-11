В Тулунском районе, оправившемся от наводнения, нужны полицейские и служащие

Продолжаем совместный проект газеты «Московский комсомолец Байкал» и Кадрового центра «Работа России» Иркутской области. Раз в две недели мы рассказываем о ситуации с трудоустройством в том или ином районе Иркутской области. Сегодня речь пойдет о Тулунском районе.
Моногород Тулун стал известен на всю страну после сильного наводнения пять лет назад. В этом районе всегда были богатая сырьевая база и развитое сельское хозяйство. И сегодня рядом с Тулуном действуют угольные разрезы. В настоящий момент численность трудоспособного населения в этом районе составляет 30,05 тыс. чел.
— Конечно, наводнение в 2019 году изменило экономическое положение Тулуна, — говорит Светлана Васильева, руководитель Тулунского филиала Кадрового центра «Работа России». — Основной задачей для властей Иркутской области в 2020 году стало восстановление нормальной жизни в пострадавших от паводка районах.
Давайте посмотрим, какие категории граждан с начала этого года обратились за содействием в поиске подходящей работы. 48,2% от общего числа (это 54 человека) — женщины; 48,2% от общего числа — молодые люди в возрасте до 35 лет, среди которых молодые специалисты (выпускники образовательных организаций) — 2 чел. (3,7%). 8,0% (9 чел.) — граждане предпенсионного возраста.
— С начала 2024 года при содействии Тулунского филиала ОГКУ КЦ Иркутской области нашли работу 72 человека, — говорит Светлана Васильева. — Мы замечаем, что уровень трудоустройства увеличился в разы. Это связано с тем, что рынок восстанавливается, ситуация на предприятиях улучшается. И они набирают новых сотрудников.
Тенденция, говорят сотрудники Кадрового центра, показывает, что за последние три года рынок труда на территории был восстановлен, а уровень безработицы значительно снизился. Численность граждан, нуждающихся в трудоустройстве, сократилась.
— Наводнение и пандемия — эти два фактора в большей мере оказали влияние на рынок труда и экономику Тулуна. В 2020 году состоялось активное внедрение Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Тулунчане подавали заявление дистанционно, что помогло им проще решить вопросы с поиском работы, а организациям — найти подходящих сотрудников. Уровень регистрируемой безработицы сегодня составляет 0,67%. Это значительно ниже показателей до наводнения: в начале 2019 года было 3,4%, а в начале 2020-го — 2,3%. Снижение безработицы является главным следствием восстановления рынка труда и общим улучшением экономической ситуации, — комментирует Анастасия Чертовских, начальник отдела анализа и мониторинга рынка труда Кадрового центра Иркутской области.
Трудовые предложения есть в каждом крупном предприятии района: «Востсибуголь», «Облкоммунэнерго», «Западные электрические сети», РЖД. Требуются работники и в муниципальные учреждения.
Вакансии открыты в следующих сферах: социальное обеспечение (27,8%), здравоохранение и социальные услуги (18,4%), образование (14,5%), транспортировка и хранение (11,9%), обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (8,8%).
Тулунчане, которым помогла «Работа России», отзываются о кадровых специалистах с благодарностью.
— Я рос в детдомах, — рассказывает Сергей Вятчинкин, сотрудник Сибирской проектно-строительной компании. — Окончил Тулунский аграрный техникум и получил профессию строителя, но долго не мог найти работу. Проблема в том, что все работодатели требовали стаж не менее трех лет, а где его взять вчерашнему студенту? За помощью обратился в Кадровый центр, где мне даже назначили личного кадрового консультанта. Я прошел профессиональную переподготовку. А потом была стажировка в компании, где уже работаю два года. Так что огромное спасибо за отзывчивость и понимание.