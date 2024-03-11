В Тулунском районе, оправившемся от наводнения, нужны полицейские и служащие

— Я рос в детдомах, — рассказывает Сергей Вятчинкин, сотрудник Сибирской проектно-строительной компании. — Окончил Тулунский аграрный техникум и получил профессию строителя, но долго не мог найти работу. Проблема в том, что все работодатели требовали стаж не менее трех лет, а где его взять вчерашнему студенту? За помощью обратился в Кадровый центр, где мне даже назначили личного кадрового консультанта. Я прошел профессиональную переподготовку. А потом была стажировка в компании, где уже работаю два года. Так что огромное спасибо за отзывчивость и понимание.