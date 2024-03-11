Как в Москве определяют и подтверждают класс энергоэффективности многоквартирного дома

Класс энергоэффективности жилого дома — это показатель рационального и эффективного расхода энергии систем водоснабжения, отопления, вентиляции и освещения. Чем он выше, тем больше экономия ресурсов и ниже стоимость коммунальных платежей. В столичном комплексе городского хозяйства рассказали, как Мосжилинспекция определяет и подтверждает классы энергоэффективности многоквартирных домов.
В только что построенных, реконструированных или прошедших капитальный ремонт домах класс энергоэффективности определяет Мосгосстройнадзор, а в домах, уже находящихся в процессе эксплуатации, — Государственная жилищная инспекция города Москвы (Мосжилинспекция).
Для того чтобы Мосжилинспекция определила класс энергоэффективности дома, в ведомство нужно подать заявление и декларацию. В ней заявитель указывает фактические значения расхода энергетических ресурсов за декларируемый год. Это суммарный удельный годовой расход на общедомовые нужды электроэнергии и тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение в расчете на один квадратный метр площади помещений, не отнесенных к общему имуществу. Помимо этого, необходимо приложить копии подтверждающих это документов.
Подать документы могут собственники помещений многоквартирного дома (в случае самоуправления) или управляющая организация, например, управляющая компания или жилищное объединение.
С рекомендуемыми формами деклараций и заявлений можно ознакомиться на сайте. Заявление с прилагаемыми документами необходимо направлять по адресу: 129 090, город Москва, проспект Мира, дом 19, строение 1.
Важно помнить, что коммерческие организации, осуществляющие энергетические обследования, не вправе определять классы энергетической эффективности многоквартирных домов. Сделать это и присвоить классы может только Мосжилинспекция (исключительно на безвозмездной основе).