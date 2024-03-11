Как в Москве определяют и подтверждают класс энергоэффективности многоквартирного дома

Для того чтобы Мосжилинспекция определила класс энергоэффективности дома, в ведомство нужно подать заявление и декларацию. В ней заявитель указывает фактические значения расхода энергетических ресурсов за декларируемый год. Это суммарный удельный годовой расход на общедомовые нужды электроэнергии и тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение в расчете на один квадратный метр площади помещений, не отнесенных к общему имуществу. Помимо этого, необходимо приложить копии подтверждающих это документов.