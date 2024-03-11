Средний долг жителя Челябинской области перед банком составил 375 тысяч рублей

Список опубликован «РИА Новости».
По данным аналитиков, среднедушевой долг по кредитам составляет 61,6% от годовой зарплаты на Южном Урале.
В среднем на каждого работающего жителя Челябинской области приходится по 374,7 тыс. рублей долга перед банками.
Наименее закредитованный российский регион — Ингушетия. Там средний долг — всего 56,1 тыс. рублей на человека, задолженность составляет 14,1% от годовой зарплаты.
Больше всего кредитов берут в Тыве. Там на человека приходится в среднем по 892,6 тыс. рублей кредитных денег, а среднедушевой долг по кредитам превышает годовую зарплату, составляя от нее 149,4%.