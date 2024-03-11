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Рамазан-2024: в Астане запустили специальные маршруты к мечетям

15 автобусов будут курсировать из 5 мечетей города по нескольким направлениям.
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 11 мар — Sputnik. Специально для верующих с начала месяца Рамазан в Астане запускают специальные маршруты к мечетям, сообщили в ТОО City Transportation Systems.

«С 11 марта, в священный месяц Рамазан состоится подача специальных маршрутов», — указывается в сообщении.

По данным компании, для удобства верующих 15 автобусов будут курсировать из 5 мечетей города по нескольким направлениям.

Направления маршрутов

«Республиканская Главная мечеть»:

  • микрорайон «Целинный»;
  • Гребной канал;
  • проспект Республики.

Мечеть «Хазрет Султан»:

  • Супермаркет «Спутник»;
  • железнодорожный вокзал;
  • жилой массив «Коктал-1,2».

Мечеть «Абу Насыр Аль-Фараби»:

  • жилой массив «Коктал-1,2»;
  • железнодорожный вокзал;
  • Медицинский колледж.

Мечеть «Садвакаса хаджи Гилмани»:

  • жилой массив «Коктал-1,2»;
  • жилой массив «Кирпичный».

Мечеть «Рақымқызы Райса ана»:

  • Торговый центр «Рахмет».

Маршруты будут курсировать с 21.30 до 23.00, отметили в компании. Стоимость проезда 90 тенге.

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