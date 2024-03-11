Рамазан-2024: в Астане запустили специальные маршруты к мечетям

АСТАНА, 11 мар — Sputnik. Специально для верующих с начала месяца Рамазан в Астане запускают специальные маршруты к мечетям, сообщили в ТОО City Transportation Systems.
«С 11 марта, в священный месяц Рамазан состоится подача специальных маршрутов», — указывается в сообщении.
По данным компании, для удобства верующих 15 автобусов будут курсировать из 5 мечетей города по нескольким направлениям.
Направления маршрутов
«Республиканская Главная мечеть»:
- микрорайон «Целинный»;
- Гребной канал;
- проспект Республики.
Мечеть «Хазрет Султан»:
- Супермаркет «Спутник»;
- железнодорожный вокзал;
- жилой массив «Коктал-1,2».
Мечеть «Абу Насыр Аль-Фараби»:
- жилой массив «Коктал-1,2»;
- железнодорожный вокзал;
- Медицинский колледж.
Мечеть «Садвакаса хаджи Гилмани»:
- жилой массив «Коктал-1,2»;
- жилой массив «Кирпичный».
Мечеть «Рақымқызы Райса ана»:
- Торговый центр «Рахмет».
Маршруты будут курсировать с 21.30 до 23.00, отметили в компании. Стоимость проезда 90 тенге.