Богатство и бедность: какие регионы Казахстана лидируют по доходам?

Денежные доходы казахстанцев в третьем квартале 2023 года составили 298,2 тыс. тг в среднем на душу населения — сразу на 21,5% больше по сравнению с третьим кварталом 2022-го. По сравнению же со вторым кварталом 2023 года доходы населения выросли на 5,1%.
Для сравнения: годом ранее рост доходов населения составлял 16,5% за год и 3,1% за квартал.
В то же время уровень инфляции в третьем квартале 2023 года составлял 12,9% в годовом выражении и 1,7% в сравнении с предыдущим кварталом.
Второе место занял Алматы, где доходы населения за год выросли сразу на 34,1%, составив 392,1 тыс. тг. Замыкает топ-3 Карагандинская область: 379,7 тыс. тг на человека, рост за год — на 14,2%. В пятёрку лучших также вошли Восточно-Казахстанская (361,4 тыс. тг) и Улытауская (353,3 тыс. тг) области.
В структуре доходов населения почти 75% пришлось на доходы от трудовой деятельности: 223 тыс. тг — на 23,6% больше, чем в третьем квартале 2022 года. Из них 193,6 тыс. тг составили доходы от работы по найму, а 29,4 тыс. тг — доходы от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности.
На социальные трансферты в структуре доходов пришлось 63 тыс. тг, рост за год — на 14,3%. Из них пенсии составили 50,2 тыс. тг, пособия — 11,5 тыс. тг, стипендии — 1,1 тыс. тг, АСП и жилищная помощь — 198 тг в среднем на душу населения.
Материальная помощь от родственников и знакомых, а также алименты за год выросли на 24,4%, составив 6,9 тыс. тг. На прочие доходы пришлось 5,2 тыс. тг, из которых 1,4 тыс. тг — на доходы от собственности, и 3,8 тыс. тг — на прочие денежные поступления.