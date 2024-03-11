Богатство и бедность: какие регионы Казахстана лидируют по доходам?

В структуре доходов населения почти 75% пришлось на доходы от трудовой деятельности: 223 тыс. тг — на 23,6% больше, чем в третьем квартале 2022 года. Из них 193,6 тыс. тг составили доходы от работы по найму, а 29,4 тыс. тг — доходы от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности.