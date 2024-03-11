Администрация Екатеринбурга рассказала о стройках на набережной и в Литквартале

Администрация Екатеринбурга поделилась планами благоустройства на значимых для жителей объектах. Уже стартовали работы на набережной Исети в центре города и в Литквартале. Скоро начнется создание инфраструктуры для отдыха в сквере на улице Амундсена, продолжится модернизация центра «Социум».
Стройка у Цирка и в Литквартале
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем телеграм-канале объявил о старте благоустройства участка набережной Исети от улицы Куйбышева до парка имени В. В. Маяковского, а также Литературного квартала.
«Работы по созданию единой набережной Исети “от ВИЗа до НИЗа” продолжатся и в наступающем благоустроительном сезоне. В частности, стартовала масштабная реконструкция обоих берегов реки Исети от улицы Куйбышева до улицы Декабристов», — написал градоначальник.
Как сообщил портал екатеринбург.рф, на первом этапе благоустройство пройдет по левому (восточному) берегу. Протяженность участка — 660 метров. При этом только площадь сети дорожек и тропинок составит 4,5 тыс. кв. м, а на 13,5 тыс. кв. м высадят деревья, кустарники, обустроят цветники. Здесь создадут новую систему освещения, построят амфитеатры, детские игровые площадки, зоны для тихого отдыха.
Вторым этапом пройдут работы на правом берегу того же участка, завершить проект полностью городские власти планируют в ноябре 2025 года.
К середине августа этого года, отметил Алексей Орлов, горожане смогут оценить благоустроенный Литквартал. На этом участке проложат тротуары, озеленят территорию, смонтируют системы наружного освещения, видеонаблюдения и навигации, проведут аудиооформление.
На данный момент здесь проведен необходимый демонтаж, полным ходом готовится монтаж восстановленного ограждения и сети уличного освещения.
Обновление на Амундсена
Алексей Орлов в видеообращении к жителям в соцсетях рассказал, что председатель общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ленинского района Елена Трубицына обратилась к нему по вопросу благоустройства сквера на улице Амундсена.
По словам градоначальника, обновление общественного пространства начнется в текущем году и завершится в следующем.
Сквер почти в три гектара горожане используют как место отдыха, также здесь проходит множество пешеходных маршрутов. Глава города напомнил, что посещал это объект и поручил скорректировать проектно-сметную документацию работ по благоустройству.
«В 2019 году была разработана проектно-сметная документация, но с течением времени возникла необходимость ее серьезной корректировки. Кроме того, запросы жителей несколько изменились. В том числе у представителей ветеранского движения. Мы решили разбить благоустройство на несколько этапов и уже в этом году начнем приводить сквер в порядок, учитывая запросы населения», — заявил Алексей Орлов.
В сквере планируют обустроить 4,1 тыс. кв. м дорожек с асфальтом и бетонной плиткой, установить малые архитектурные формы: урны и лавки. В зеленой зоне также проложат электросети (73 фонарных столба с энергосберегающими диодными лампами). В новых планах также дополнительное озеленение по завершении благоустройства.
Дома и школа искусств
Также Алексей Орлов рассказал, что на прошлой неделе утвердили проект межевания территории в районе улицы Татищева — Срединного кольца. Проект предполагает строительство многоквартирных жилых домов переменной этажности в границах набережной Верх-Исетского пруда — улицы Каменщиков — Московского тракта.
Здесь также построят детскую школу искусств на 600 мест, детсад на 350 мест и другие социальные объекты.
Помощь «Социуму»
На встрече с жителями Кировского района обсуждали модернизацию Центра внешкольной работы «Социум» (улица Сыромолотова, 14) с применением финансовых механизмов муниципалитета.
Глава города отметил, что «Социум» — активный участник конкурса инициативного бюджетирования и с 2020 по 2023 год уже серьезно обновил материальную базу. Например, для его структурного подразделения, молодежного центра «Б-6», закупили световую и звуковую технику, сценический подиум, оборудование для командных игр и многое другое.
«Решили помогать Центру и дальше, закупим мебель и оборудование для концертного зала, — рассказал Алексей Орлов. — Конкурс инициативного бюджетирования — интересный, перспективный механизм решения локальных вопросов. В этом учреждении уже удалось решить много в части поставки оборудования, наведения порядка. Здесь бюджетная составляющая очень серьезная. Я считаю, что таким образом у детей появятся новые возможности».