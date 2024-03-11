Администрация Екатеринбурга рассказала о стройках на набережной и в Литквартале

«В 2019 году была разработана проектно-сметная документация, но с течением времени возникла необходимость ее серьезной корректировки. Кроме того, запросы жителей несколько изменились. В том числе у представителей ветеранского движения. Мы решили разбить благоустройство на несколько этапов и уже в этом году начнем приводить сквер в порядок, учитывая запросы населения», — заявил Алексей Орлов.