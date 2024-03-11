В Самаре за 17 миллионов продают старинный Ford 1922 года выпуска

Продавец сообщает, про производство этого автомобиля завершилось в 1927 году, и называет его самым значимым автомобилем в истории. Руль и рама для лобового стекла в нем деревянные. Бензобак в машине находится под сиденьем водителя, а топливо течет в карбюратор самотеком.