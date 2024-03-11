В Самаре за 17 миллионов продают старинный Ford 1922 года выпуска

В Самаре выставили на продажу раритетный автомобиль, выпущенный более века назад — в 1922 году. Объявление о продаже Ford Model T размещено на популярном сервисе объявлений. За уникальную машину просят 17 миллионов рублей.
Продавец сообщает, про производство этого автомобиля завершилось в 1927 году, и называет его самым значимым автомобилем в истории. Руль и рама для лобового стекла в нем деревянные. Бензобак в машине находится под сиденьем водителя, а топливо течет в карбюратор самотеком.
Объем двигателя у раритетного автомобиля составляет 2,9 литров, мощность — 20 лошадиных сил, а пробег — 68 тысяч километров.