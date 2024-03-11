Соцфонд Татарстана рассказал об индексации социальных пенсий с 1 апреля

Собеседник агентства напомнил, что с 1 января 2024 года все виды страховых пенсий неработающих граждан были проиндексированы на 7,5%. Это страховые пенсии по инвалидности, страховые пенсии по случаю потери кормильца, а также страховые пенсии по старости, в том числе и досрочно назначенные. Январской индексацией было охвачено порядка 900 тыс. неработающих татарстанских пенсионеров. После проведенной в январе индексации средний размер пенсии в Татарстане составляет 21,9 тыс. рублей.