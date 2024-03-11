Услуги сотовой связи заметно подорожали в Казахстане

«В феврале стоимость выросла сразу на 6,2% к январю. Это максимальный месячный показатель за весь доступный в статистике период с января 2011 года. При этом последний раз месяц к месяцу цены росли еще в июле и августе 2023-го, в обоих случаях на 2,8%. Дешевела же сотовая связь в последний раз в феврале 2018-го», — говорится в сообщении ПКБ.