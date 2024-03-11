Энергетики объявили режим «технологической тишины» в Новосибирске с 11 по 18 марта

На эти дни установлен режим «технологической тишины».
Об этом сообщили в пресс-службе электросетевого предприятия «РЭС».
«Энергетики АО “РЭС” всю неделю будут круглосуточно дежурить, чтобы оперативно устранить возможные аварийные отключения», — говорится в сообщении.
Ресурсники также напомнили о правилах безопасности. К оборванным проводам ЛЭП нельзя подходить ближе 8 метров.
Напомним, мокрый снег, ветер и +1 градус ожидаются в Новосибирске 11 марта. Следовательно, под его тяжестью возможны обрывы проводов.