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Энергетики объявили режим «технологической тишины» в Новосибирске с 11 по 18 марта

Все плановые отключения отменили новосибирские энергетики с 11 по 18 марта.
Источник: Сиб.фм

На эти дни установлен режим «технологической тишины».

Об этом сообщили в пресс-службе электросетевого предприятия «РЭС».

«Энергетики АО “РЭС” всю неделю будут круглосуточно дежурить, чтобы оперативно устранить возможные аварийные отключения», — говорится в сообщении.

Ресурсники также напомнили о правилах безопасности. К оборванным проводам ЛЭП нельзя подходить ближе 8 метров.

Напомним, мокрый снег, ветер и +1 градус ожидаются в Новосибирске 11 марта. Следовательно, под его тяжестью возможны обрывы проводов.

энергетика