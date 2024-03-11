Детский сад, школа, пожарное депо и жилье: как преобразится территория бывшей промзоны Малино

«Новый городской квартал будет обеспечен необходимой инфраструктурой. Планируется возведение 168 тысяч квадратных метров жилья, а также около 195 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая детский сад для 200 воспитанников, школу для 400 учеников и центр развития детского творчества. Кроме того, там появятся пожарное депо и торгово-развлекательный центр, в состав которого войдет физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и залом для экстремальных видов спорта», — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.