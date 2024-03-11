Детский сад, школа, пожарное депо и жилье: как преобразится территория бывшей промзоны Малино

На участке бывшей промзоны Малино создадут современный городской квартал по программе комплексного развития территорий (КРТ). Реорганизацию проведет застройщик, с которым город планирует заключить договор.
«Как единственному участнику аукциона город предложит инвестору заключить договор о реорганизации участка площадью 17,69 гектара в Зеленограде. Он сможет построить здесь почти 364 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в редевелопмент площадки составят 30 миллиардов рублей. Благодаря реализации проекта будет создано более пяти тысяч рабочих мест», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Участок находится рядом с железнодорожными путями, около станции Малино третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Сейчас там располагаются автомастерские, склады, а также несколько объектов недвижимости, не используемых по прямому назначению.
«Новый городской квартал будет обеспечен необходимой инфраструктурой. Планируется возведение 168 тысяч квадратных метров жилья, а также около 195 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая детский сад для 200 воспитанников, школу для 400 учеников и центр развития детского творчества. Кроме того, там появятся пожарное депо и торгово-развлекательный центр, в состав которого войдет физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и залом для экстремальных видов спорта», — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, добавила, что на территории промзоны Малино недалеко от участка под КРТ построят транспортную развязку с путепроводом через железную дорогу и несколько подъездных путей к ней. Реконструируют участки Центрального и Георгиевского проспектов, Первомайской, Малинской и Железнодорожной улиц, а также Проектируемого проезда № 4922.
По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Их реализация ведется по поручению Сергея Собянина.
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