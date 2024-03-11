И опять сотни людей останутся без ноутов, телефонов и телевизоров: Где в Кишиневе в понедельник на целый день отключат электричество — публикуем адреса

Публикуем адреса, по которым отключат электричество в Кишиневе в понедельник, 11 марта 2024.