И опять сотни людей останутся без ноутов, телефонов и телевизоров: Где в Кишиневе в понедельник на целый день отключат электричество — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о плановых отключенияъ электричества в Кишиневе в понедельник, 11 марта 2024.
Ботаника.
Х. Морий, 1−19, 2−20, Минск, 6/1, 8, 9−23, Таллин, 21, Ташкент, 2−20, 3−17 — с 09:00 до 18:00.
Буюканы.
К. Ешилор, 26, 57/2, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/5, 59/6, 61, 61a, 61/1, 61/4, 61/5, 61/6, 61/12, 999 — с 09:30 до 17:00.
Бисеричий, 7−19, 18−34, пер. Бисеричий, 2, 8, 3−19, 29, Г. Кодряну, 46−54, 78, 59−89, Драгомирна, 11−49, 63, 63A, 30−34, 38, 48−50, 58, 68, Хумулешть, 1−3, Скитулуй, 1−21, 2−32, Гидигич, ½, ¼ — с 09:35 до 17:00.
Чеканы.
Отоваска, 13, 15, 25, 26, Узинелор, 7, 9/1, 9/3 — с 09:10 до 17:00.