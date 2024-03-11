С 8 марта отменены ограничения на поставку электроэнергии, введенные три недели назад

Кроме того, из Туркменистана было импортировано 15,6 млн кВт·ч электроэнергии. Потребителям было поставлено 223,4 млн кВт·ч электроэнергии, что на 8% больше плана, 145,6 млн кубометров природного газа, что на 9% больше плана.