С 8 марта отменены ограничения на поставку электроэнергии, введенные три недели назад

С 8 марта отменили ограничения на поставку электроэнергии в регионы Узбекистана, которые сохранялись с 17 февраля. Об этом сообщил руководитель информационной службы Минэнерго Хасан Ташходжаев.
10 марта электростанциями было произведено 238,9 млн кВт·ч электроэнергии, что на 4% больше плана. Для этого на тепловых электростанциях было сожжено 48,2 млн кубометров природного газа, 16,8 тыс. тонн угля и 4 тыс. тонн мазута.
Кроме того, из Туркменистана было импортировано 15,6 млн кВт·ч электроэнергии. Потребителям было поставлено 223,4 млн кВт·ч электроэнергии, что на 8% больше плана, 145,6 млн кубометров природного газа, что на 9% больше плана.
«Возвращение давления природного газа в штатную схему обеспечило отмену ограничений, введенных в систему электроснабжения с 17 февраля. С 8 марта ограничений на подачу электроэнергии в регионы нашей страны нет», — рассказал Хасан Ташходжаев.
Также 10 марта через газозаправочные компрессорные станции было реализовано 13,4 млн кубометров природного газа. На АГНКС в общей сложности было завезено 270 тыс. тонн сжиженного газа.
«Население и отрасли экономики обеспечиваются бензином и дизельным топливом в объеме, полностью покрывающем существующие потребности. В частности, 10 марта АО “Узбекнефтегаз” поставило на все АЗС нашей страны 661 тонну бензина», — рассказали в Минэнерго.
Кроме того, устранятся неисправности, возникшие из-за увеличения нагрузок в электрических сетях и трансформаторных пунктах по всей республике, в том числе в воскресенье было устранено 5 неисправностей в электрооборудовании.
10 марта в системные организации Минэнерго поступило 150 жалоб от потребителей по поводу перебоев в электроснабжении, которые были решены специальными бригадами. Также были рассмотрены 88 жалоб, поступивших по вопросам поставок природного и сжиженного газа.