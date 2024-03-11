В Уфе озвучили сроки открытия Восточного выезда

Открытие Восточного выезда в Уфе запланировано на март этого года. Об этом на заседании правительства Башкирии в режиме ВКС сообщил министр транспорта республики Александр Клебанов.
Отвечая на вопрос главы региона Радия Хабирова о готовности объекта, он сообщил, что работы ведутся по утвержденному графику.
«В прошедшую пятницу я туда выезжал, есть некоторые вопросы, но сегодня мы их все решим. Откроем в марте», — сказал министр.
Напомним, что Восточный выезд из Уфы — это крупный инфраструктурный проект Башкирии и ПФО. Он представляет собой тоннель длиной в 1,2 км, мост с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и участок 10-километровой скоростной автомобильной дороги с выездом на челябинскую трассу.
Ранее власти озвучили стоимость проезда по нему автомобилей. Для первой категории транспортных средств днем составит 100 рублей, ночью — 20. Бесплатным проезд будет для общественного транспорта, школьных автобусов, машин спецслужб и почты. Это предусмотрено законодательством.