В Уфе озвучили сроки открытия Восточного выезда

Напомним, что Восточный выезд из Уфы — это крупный инфраструктурный проект Башкирии и ПФО. Он представляет собой тоннель длиной в 1,2 км, мост с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и участок 10-километровой скоростной автомобильной дороги с выездом на челябинскую трассу.