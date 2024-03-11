Тонны зараженных киви будут продавать в Свердловской области

В Свердловскую область из Ирана привезли семь тонн киви. Выяснилось, что во фруктах находился карантинный вредитель. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Киви прибыли на Урал 5 марта. Эксперта обнаружили во фруктах вредителя — тутовую щитовку. Отмечается, что для людей она не опасна. В связи с этим было решено разрешить продажу зараженных фруктов. Обязательно перед употреблением таких фруктов их нужно тщательно помыть.
— Тутовая щитовка — насекомое, которое является опасным карантинным вредителем плодовых, декоративных и лесных культур. Вредоносная стадия развития — личинки, заселяющие побеги, ветки, стволы и плоды растений-хозяев, — пояснили эксперты.
Вредит тутовая щитовка лишь веткам. Она даже способна погубить целое растение.