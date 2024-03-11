В Прикамье стоимость отдыха в детских лагерях увеличилась на 10%

По данным господина Долгих, в 2024 году максимальная стоимость трехнедельной смены в детском лагере составляет 69,3 тыс. руб., средняя стоимость отдыха продолжительностью 21 день — 45−46 тыс. руб.



Средняя стоимость путевки в санаторные лагеря продолжительностью 24 дня варьируется от 52 до 58 тыс. руб. В стоимость путевки входят пятиразовое питание, медицинское наблюдение, охрана, страховка и досуговые программы.