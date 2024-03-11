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Эксперты подсчитали долги волгоградцев перед банками

В пересчете на среднестатистического жителя области задолженность составляет 309,7 тыс. рублей, за год она подросла на 55,9 тыс.

Большую часть своих доходов среднестатистический волгоградец отдает банкам, выяснили эксперты ria.ru. На то, чтобы рассчитаться с кредитами, у жителей региона уходит в среднем 60% зарплаты. При этом задолженность составляет 309,7 тыс. рублей на человека, за год она подросла на 55,9 тыс. рублей.

Ситуация в регионе не самая плачевная, куда хуже в Тыве и Калмыкии, где долги составляют 149,4% и 133,9% относительно зарплаты соответственно. Жители Адыгеи набрали кредитов столько, что отдавать приходится 91,3% доходов, краснодарцы вынуждены выплачивать в среднем 81,3% зарплаты в счет задолженности, астраханцы — 71,5%, ростовчане — 68,9%.

Ранее сообщалось, что цена счастья поднялась в Волгограде на 40 тыс. рублей.