Эксперты подсчитали долги волгоградцев перед банками

Большую часть своих доходов среднестатистический волгоградец отдает банкам, выяснили эксперты ria.ru. На то, чтобы рассчитаться с кредитами, у жителей региона уходит в среднем 60% зарплаты. При этом задолженность составляет 309,7 тыс. рублей на человека, за год она подросла на 55,9 тыс. рублей.
Ситуация в регионе не самая плачевная, куда хуже в Тыве и Калмыкии, где долги составляют 149,4% и 133,9% относительно зарплаты соответственно. Жители Адыгеи набрали кредитов столько, что отдавать приходится 91,3% доходов, краснодарцы вынуждены выплачивать в среднем 81,3% зарплаты в счет задолженности, астраханцы — 71,5%, ростовчане — 68,9%.
Ранее сообщалось, что цена счастья поднялась в Волгограде на 40 тыс. рублей.