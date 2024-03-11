Эксперты подсчитали долги волгоградцев перед банками

Большую часть своих доходов среднестатистический волгоградец отдает банкам, выяснили эксперты ria.ru. На то, чтобы рассчитаться с кредитами, у жителей региона уходит в среднем 60% зарплаты. При этом задолженность составляет 309,7 тыс. рублей на человека, за год она подросла на 55,9 тыс. рублей.