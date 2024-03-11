Началось строительство аквапарка на острове Русский: каким он будет

«Данный комплекс станет настоящей точкой притяжения не только для местных жителей, но и для туристов, приезжающих во Владивосток. Здесь можно будет провести полноценный отпуск, не покидая территории комплекса: предусмотрены все условия и инфраструктура для семейного отдыха, проживания и шопинга», — рассказал руководитель Агентства по туризму Арсений Крепский.