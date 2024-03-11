Красноярский Россельхознадзор потребовал заблокировать 98 зоомагазинов

Специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю с начала года проверили 126 интернет-площадок, торгующих лекарствами для животных.
По данным ведомства, из всех проверенных 98 интернет-зоомагазинов продавали ветеринарные препараты без лицензии. Среди продукции лечебные шампуни, глазные капли, инсектоакарицидные, антигельминтные, гормональные и другие препараты.
На одном из ресурсов и вовсе предлагалось лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата с истекшим сроком регистрационного удостоверения.
— Для блокировки интернет-ресурсов информация направлена в Роскомнадзор, — говорят сотрудники Россельхознадзора.
В ведомстве также напоминают, что не стоит применять для лечения лекарства, которые продаются с нарушениями. Это может привести к самым негативным последствиям.