Во Владивостоке начали строить новые съезд и заезд на трассу Седанка-Патрокл

В районе трассы Седанка-Патрокл во Владивостоке начались масштабные работы по строительству новой дороги, соединяющей Зелёный Угол и трассу. Также будут обустроены съезд и выезд на неё, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе города.
Заместитель главы администрации Владивостока, начальник управления дорог Дмитрий Долгий подтвердил начало работ и отметил их важность для развития города. Он отметил, что помимо создания новой дороги, в планах также реконструкция перекрестка Русская — проспект 100-летия Владивостока и дороги на Адмирала Горшкова.
Во Владивосоке начали строить новые съезд и заезд на трассу Седанка-Патрокл. Фото: Администрация Владивостока.
Во Владивосоке начали строить новые съезд и заезд на трассу Седанка-Патрокл. Фото: Администрация Владивостока.
Во Владивосоке начали строить новые съезд и заезд на трассу Седанка-Патрокл. Фото: Администрация Владивостока.
Во Владивосоке начали строить новые съезд и заезд на трассу Седанка-Патрокл. Фото: Администрация Владивостока.
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На данный момент работы активно ведутся в районе Зелёного Угла. Рабочие занимаются подготовительными мероприятиями, включая очистку территории от деревьев и кустарников, которые мешают строительству, а также проводят трассировку дороги с помощью специальной техники.
Во Владивостоке стартовало строительство крупной авторазвязки.
Сдать объект в эксплуатацию планируется в текущем году.
По словам дорожников, впереди много работы, включая монтаж различных сооружений, устройство насыпи, создание укрепительных элементов и благоустройство прилегающей территории. Планируется завершить строительство и сдать новую дорогу к концу текущего года.
Во Владивостоке модернизируют дорожную инфраструктуру на семи ключевых участках.
Уже проводится поиск подрядных организаций для выполнения работ.
Напомним, в течение двух ближайших лет во Владивостоке планируется разработать проекты по улучшению дорожной инфраструктуры на семи ключевых участках.