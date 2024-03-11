Сколько «квадратов» жилья построят в Крыму до 2030 года

По словам Гоцанюка, сегодня в Крыму насчитывается 62 тысячи гостиничных номеров, что позволяет региону одновременно принять порядка 6,5−7 млн туристов. Чтобы достичь показателя в 10 млн туристов к 2030 году, необходимо увеличивать номерной фонд на 22 тысячи. Это планируется сделать в рамках комплексного развития территорий и реализации проектов по созданию туристических кластеров, отметил он.