Сколько «квадратов» жилья построят в Крыму до 2030 года

«До 2030 года мы планируем построить порядка 25 миллионов квадратных метров жилья. Из них 10 миллионов “квадратов” — жилые дома, остальное — апартаменты и 22 тысячи номеров (в отелях, санаториях и гостиницах — ред.)», — сказал глава правительства региона.
По словам Гоцанюка, сегодня в Крыму насчитывается 62 тысячи гостиничных номеров, что позволяет региону одновременно принять порядка 6,5−7 млн туристов. Чтобы достичь показателя в 10 млн туристов к 2030 году, необходимо увеличивать номерной фонд на 22 тысячи. Это планируется сделать в рамках комплексного развития территорий и реализации проектов по созданию туристических кластеров, отметил он.
Председатель Совмина добавил, что властям республики уже обратились инвесторы с соответствующими предложениями.
За 10 лет в Крыму построили и ввели в эксплуатацию более 7 миллионов квадратных метров жилья, из них 2,3 миллиона — многоэтажки. Рекордным стал 2023 год, по итогам которого в регионе построили 1,2 млн «квадратов» жилья.
Полный эфир с председателем Совета министров Крыма Юрием Гоцанюком слушайте на радио «Спутник в Крыму» в понедельник в 18.00.