Калининградский «Телебалт» решил открыть завод в Ленинградской области

Контрактный сборщик телевизоров Hyundai, BBK, Toshiba и др. «Телебалт», закрывший производство в Калининградской области в 2022 году из-за роста себестоимости и проблем с логистикой, планирует в 2024 году запустить новые мощности уже в Ленинградской области, пишет «Коммерсантъ».