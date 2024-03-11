Калининградский «Телебалт» решил открыть завод в Ленинградской области

Контрактный сборщик телевизоров Hyundai, BBK, Toshiba и др. «Телебалт», закрывший производство в Калининградской области в 2022 году из-за роста себестоимости и проблем с логистикой, планирует в 2024 году запустить новые мощности уже в Ленинградской области, пишет «Коммерсантъ».
Предприятие с 2006 года выпускало телевизоры в Калининградской области, пользуясь льготами Особой экономической зоны. С 2022 года, когда начались проблемы с вывозом продукции по суше, компания приняла решение приостановить свою деятельность, поскольку морской путь оказался более дорогим.
В правительстве Ленинградской области «Ъ» сообщили, что пока запросов о создании производства не поступало.