Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро 11 марта 2024 после выходных

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 7 — 10 марта, то есть с четверга по воскресенье, были аналогичны и составляли: 1 доллар США равен 3,2085 рубля, 1 евро — 3,4894 BYN, 100 российских рублей — 3,5519 белорусского рубля. То есть курсы доллара, евро и российского рубля после длинных выходных снизились.