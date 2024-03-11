Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро 11 марта 2024 после выходных

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 11 марта, понедельник, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2068 рубля, 1 евро — 3,4957 BYN, 100 российских рублей — 3,5383 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 7 — 10 марта, то есть с четверга по воскресенье, были аналогичны и составляли: 1 доллар США равен 3,2085 рубля, 1 евро — 3,4894 BYN, 100 российских рублей — 3,5519 белорусского рубля. То есть курсы доллара, евро и российского рубля после длинных выходных снизились.