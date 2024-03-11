На юге Волгограда стартовало строительство новой дороги

Отметим, что в Волгоградской области с 2014 года ведется комплексная работа по развитию дорожно-уличной сети. Соответствующие задачи поставлены губернатором Андреем Бочаровым. За 9 лет в регионе в 2 раза вырос показатель процента трасс, отвечающих нормативным требованиям, а дорожные работы охватили свыше 3,8 тыс. км. Так, возведена рокадная дорога вдоль Волги, отремонтирован автодорожный комплекс ГЭС и другие объекты.