На юге Волгограда стартовало строительство новой дороги

Как сообщили в мэрии, сейчас рабочие расчищают территорию и возводят строительный городок. Объект сооружается в рамках программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». С наступлением устойчиво теплой погоды начнется обустройство котлована под будущую дорогу и формирование дорожного основания.
Существующий участок автодороги на ул. Токарева заканчивается около дома № 1. После завершения строительства 800-метрового участка улично-дорожной сети у развивающегося микрорайона появится двухполосная дорога с тротуарами, парковочными карманами и велодорожкой.
План работ также предусматривает проведение комплекса мероприятий по берегоукреплению, включая строительство подпорных стен. На завершающем этапе рядом с дорогой высадят растения и газонную траву.
Ремонт и строительство городских магистралей и модернизация транспортных развязок входят в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда.
Отметим, что в Волгоградской области с 2014 года ведется комплексная работа по развитию дорожно-уличной сети. Соответствующие задачи поставлены губернатором Андреем Бочаровым. За 9 лет в регионе в 2 раза вырос показатель процента трасс, отвечающих нормативным требованиям, а дорожные работы охватили свыше 3,8 тыс. км. Так, возведена рокадная дорога вдоль Волги, отремонтирован автодорожный комплекс ГЭС и другие объекты.
Кроме этого, в регионе реализуется масштабная губернаторская программа по ремонту и строительству мостов и путепроводов. В 2023 году обновили 4 объекта, в 2024-м работы с участием средств федеральной субсидии по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» охватят еще 16 сооружений.