Три аварийных дома снесут и жильцов расселят из квартир в Самаре

Первый участок площадью 358 кв. м находится в границах улиц Советской, Нагорной, Минской, Черемшанской. Там на улице Советской, 112 расположен многоквартирный дом, который признали аварийным и подлежащим сносу. У жильцов изымут квартиры № 1−4, 7 и 8.