Три аварийных дома снесут и жильцов расселят из квартир в Самаре

Власти Самары изымут для муниципальных нужд три земельных участков в Кировском, Самарском и Октябрьском районах. Дома снесут, а у жильцов изымут квартиры. Соответствующие постановления опубликованы на сайте городской администрации.
Первый участок площадью 358 кв. м находится в границах улиц Советской, Нагорной, Минской, Черемшанской. Там на улице Советской, 112 расположен многоквартирный дом, который признали аварийным и подлежащим сносу. У жильцов изымут квартиры № 1−4, 7 и 8.
Второй дом находится на улице Молодогвардейской, 78. Горожан расселят из квартир № 1 и № 8, изымут и остальные не жилые помещения. Третий дом, подлежащий сносу, расположен в переулке Учебный, 20. Изъятию подлежат квартиры № 1−6, 9−10, 12−16.
Департамент управления имуществом Самары должен будет в течение 10 дней со дня принятия постановления направить его копию собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений, а также провести переговоры с жильцами насчет условий изъятия.