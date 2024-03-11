В НСО планируют отремонтировать мост через реку Карасук за 319 млн рублей

В Новосибирской области готовят к ремонту мост через реку Карасук возле села Чернокурья. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления автомобильных дорог..
По данным ведомства, 90-метровая переправа расположена на 364 км трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в Карасукском районе. Мост был построен в 1988 году и, как отмечается, интенсивность движения по нему за последние годы выросла в несколько раз.
В ходе обследования, специалисты выявили дефекты асфальтобетонного покрытия, деформационных швов, гидроизоляции, ухудшение состояние бетона межбалочных швов и подферменных тумб.
На время ремонта объекта будет обустроена временная объездная дорога с временным мостом, так как, согласно проекту, подрядчику придётся полностью демонтировать балки пролётных строений, отремонтировать их и опоры, после чего установить на прежнее место.
Кроме того, будет устроено новое мостовое полотно, гидроизоляция, дорожная одежда, заменено барьерное и перильное ограждения..
Ожидается, что ремонт займёт два года. Стоимость работ оценили в 319 млн рублей.
«К поиску подрядчика приступят в ближайшее время», — уточнили в пресс-службе ТУАД.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Сузунском районе НСО отремонтируют путепровод через железную дорогу за 93 млн рублей.