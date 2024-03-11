В НСО планируют отремонтировать мост через реку Карасук за 319 млн рублей

По данным ведомства, 90-метровая переправа расположена на 364 км трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар» в Карасукском районе. Мост был построен в 1988 году и, как отмечается, интенсивность движения по нему за последние годы выросла в несколько раз.