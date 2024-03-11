Ленинградским торфом заинтересовались китайские партнеры

Ленинградским торфом заинтересовались китайские партнёры из государственного фонда исследования экономических реформ КНР. В Поднебесной торф хотят использовать в больших объемах для плодородия почв, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своих социальных сетях.