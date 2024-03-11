В Самарской области средняя зарплата достигла 74 тысяч рублей

Помимо этого, работники финансовой и страховой сферы оказались наиболее обеспеченными с самым высоким уровнем дохода в среднем 88 045 рублей. За ними следуют нефтяники с 83 861 рубля и айтишники с 80 762 рублями. Самая низкая зарплата у работников гостиниц и предприятий общественного питания — 32 929 рублей.