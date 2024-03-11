В Самарской области средняя зарплата достигла 74 тысяч рублей

В Самарской области за 2023 год средняя заработная плата заметно выросла. Она достигла к декабрю прошлого года 74 108 рублей Об этом сообщили в Самарастате.
— По сравнению с декабрем предыдущего года выросла на 20,0%, в январе-декабре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 16,9%, — следует из доклада.
Помимо этого, работники финансовой и страховой сферы оказались наиболее обеспеченными с самым высоким уровнем дохода в среднем 88 045 рублей. За ними следуют нефтяники с 83 861 рубля и айтишники с 80 762 рублями. Самая низкая зарплата у работников гостиниц и предприятий общественного питания — 32 929 рублей.
Отметим, что в 2023 году общий объем денежных доходов населения в регионе составил 1591,6 миллиарда рублей, увеличившись на 13,5% по сравнению с 2022 годом.