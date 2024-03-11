В Омске за 33 миллиона продаётся огромная квартира с сауной в элитном ЖК

На «Авито» появилось объявление о продаже пятикомнатной квартиры в ЖК «Старгород». Жильё площадью 284 кв. м. оценивают в 33 млн рублей. В квартире евроремонт, установлен тёплый пол, а также есть балкон. Недвижимость продаётся со всей мебелью.