В Екатеринбурге продают ТЦ более чем за 1 млрд рублей

Трехэтажный ТЦ продают со всеми арендаторами. Общая площадь здания — более 28 тысяч квадратных метров, а площадь земельного участка — больше 44 тысяч квадратных метров. Вместе со зданием продаются: насосная станция пожаротушения, линия электропередач, водопровод. Продать торговый центр планируют до 5 апреля.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге Уральская горно-металлургическая компания выставила на продажу недостроенный торговый центр, который расположен на Базовом переулке, 21. Стоимость объекта — 120 млн рублей. Общая площадь здания — 14,4 тысячи квадратных метров.