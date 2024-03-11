В Екатеринбурге продают ТЦ более чем за 1 млрд рублей

Трехэтажный ТЦ продают со всеми арендаторами. Общая площадь здания — более 28 тысяч квадратных метров, а площадь земельного участка — больше 44 тысяч квадратных метров. Вместе со зданием продаются: насосная станция пожаротушения, линия электропередач, водопровод. Продать торговый центр планируют до 5 апреля.