Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Екатеринбурге продают ТЦ более чем за 1 млрд рублей

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 марта, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге на продажу выставили торговый центр «Мега Ленд», расположенный на Альпинистов, 85. Стоимость объекта — 1,01 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте «Торги-ру».

Трехэтажный ТЦ продают со всеми арендаторами. Общая площадь здания — более 28 тысяч квадратных метров, а площадь земельного участка — больше 44 тысяч квадратных метров. Вместе со зданием продаются: насосная станция пожаротушения, линия электропередач, водопровод. Продать торговый центр планируют до 5 апреля.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге Уральская горно-металлургическая компания выставила на продажу недостроенный торговый центр, который расположен на Базовом переулке, 21. Стоимость объекта — 120 млн рублей. Общая площадь здания — 14,4 тысячи квадратных метров.

торговля