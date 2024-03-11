Новосибирцы рассказали, сколько денег им надо для счастья

Герой бессмертного романа Ильфа и Петрова Шура Балаганов на вопрос Остапа Бендера, сколько денег ему нужно для счастья, после недолгих размышлений ответил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.