Новосибирцы рассказали, сколько денег им надо для счастья

Герой бессмертного романа Ильфа и Петрова Шура Балаганов на вопрос Остапа Бендера, сколько денег ему нужно для счастья, после недолгих размышлений ответил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.
Опрос с формулировкой «Сколько денег вам нужно в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?» провели аналитики портала SuperJob. В Новосибирске ровно год назад — марте 2023 — эта сумма стояла 200 тысяч рублей.
Запросы новосибирцев оказались выше, чем в среднем по России. Среднестатистическому россиянину нужно 215 тысяч рублей в месяц.
Самые большие аппетиты оказались ожидаемо у жителей столицы. Им нужно 267 тыс. руб. в месяц. На втором месте — Владивосток (250 тыс. руб.). На третьем — Санкт-Петербург (237 тыс. руб.). Ну, а самые скромные -— жители Кирова. Им для счастья нужно 178 тыс. руб. ежемесячно.