Администрацию Волгограда обязали обустроить площадки для сбора мусора

В ходе прокурорской проверки было выявлено отсутствие площадок для накопления твердых коммунальных отходов в жилом секторе на улицах Адмирала Макарова и Минской в Красноармейском районе Волгограда.
В этой связи прокурор Красноармейского района областной столицы обратился в суд с иском и просил признать незаконным бездействие мэрии, которое заключалось в непринятии мер по созданию площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки.
Установлено, что вывоз отходов с этих улиц осуществлялся бестарным способом. При этом федеральным законодательством не предусмотрена возможность такого сбора мусора с территории индивидуальной жилой застройки, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
Красноармейский районный суд возложил на администрацию Волгограда обязанность организовать мероприятия по созданию площадок для накопления твердых коммунальных отходов на ул. Адмирала Макарова в границе домов № 2 и 82, а также на ул. Минской в пределах домов от № 138 до 249.
Ответчик обжаловал это решение, однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил его без изменения.
Решение суда вступило в законную силу.