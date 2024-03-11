Администрацию Волгограда обязали обустроить площадки для сбора мусора

Красноармейский районный суд возложил на администрацию Волгограда обязанность организовать мероприятия по созданию площадок для накопления твердых коммунальных отходов на ул. Адмирала Макарова в границе домов № 2 и 82, а также на ул. Минской в пределах домов от № 138 до 249.