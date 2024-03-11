Трассу от Симферополя до Джанкоя сделают четырехполосной

«Это будет новая дорога в четырехполосном исполнении и пройдет по существующей дороге от Симферополя до Джанкоя. Это будет способствовать повышению безопасности движения и увеличению пропускной способности», — сказал глава правительства РК.
Строительство новой автомобильной дороги вокруг Азовского моря протяженностью 1400 км обсуждалось 6 марта на совещании по вопросам развития Юга России и Приазовья под руководством президента РФ Владимира Путина.
Говоря о масштабных планах по развитию автодорожной сети Азово-Черноморского региона, глава государства сообщил, что в ближайшие пять лет здесь будет построено и реконструировано 460 км федеральных и 320 км региональных трасс. В частности, в планах модернизация съездов с трассы «Таврида» в Крыму к южному побережью полуострова.
По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, автодорожное кольцо вокруг Азовского моря будут строить поэтапно, с расширением действующих магистралей с двух до четырех полос там, где это необходимо. Часть средств уже заложена в бюджете. На новых территориях идет уже полноценное проектирование по всем этапам, включая обходы Мариуполя и обходы ряда городов, добавил он.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что дорожники будут постоянно проводить ямочный ремонт трассы от Симферополя до Джанкоя, чтобы обеспечить ее пропускную способность. В будущем планируется передать эту дорогу в федеральную собственность, ее обслуживанием займется Росавтодор. После этого трассу капитально отремонтируют.