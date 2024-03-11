Трассу от Симферополя до Джанкоя сделают четырехполосной

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, автодорожное кольцо вокруг Азовского моря будут строить поэтапно, с расширением действующих магистралей с двух до четырех полос там, где это необходимо. Часть средств уже заложена в бюджете. На новых территориях идет уже полноценное проектирование по всем этапам, включая обходы Мариуполя и обходы ряда городов, добавил он.