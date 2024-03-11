Собянин объявил о выходе на линии метро нового поколения поездов «Москва-2024»

«Москва является безусловным лидером по обновлению подвижного состава вообще в пассажирском транспорте и, в частности, метрополитене. С 2010 года средний возраст поездов метрополитена уменьшился в два раза — с 24 лет до 12. Мало того, это не просто новые поезда. Это поезда новых серий, новых поколений. Мы начинали с номерного вагона, который здесь стоит. Потом запустили новые, современные, мирового уровня поезда “Москва-2020”. Сегодня запускаем поезд “Москва-2024”. Через два года выйдет “Москва-2026”. Замоскворецкая линия за три года будет обновлена полностью на 100% поездами “Москва-2024” и “Москва-2026” — новейшими поездами», — сказал Собянин.