Ввод в этом году. В районе Измайлово построят дом по реновации

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.