Ввод в этом году. В районе Измайлово построят дом по реновации

«Новый дом по программе реновации на 210 квартир появится в районе Измайлово по адресу: Никитинская улица, з/у 5. Новостройку возводят на месте снесенной пятиэтажки, жители которой получили квартиры в новостройке на Измайловском проезде, 5А. В настоящее время идет возведение наземной части здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Новостройка будет состоять из двух секций, в подземном уровне разместится стоянка для автомобилей. Фасады здания выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных керамическим кирпичом. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.
Всего здесь предусмотрено 210 квартир (однокомнатных — 105, двухкомнатных — 90, трехкомнатных — 15). Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.
Первые этажи зданий сделают нежилыми, здесь разместятся: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.
Для перемещения между этажами установят современные лифты грузоподъемностью 1000 кг и 400 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.
Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.
Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.
Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники; оборудуют детские и спортивные площадки, а также зоны для тихого отдыха взрослых.