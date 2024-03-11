В Ростове власти лишили четыре УК лицензии

Государственная жилищная инспекция Ростовской области отозвала лицензии у четырех УК — ООО УК «Жилищный кооператив», ООО «Муза», ООО «Гефест» и ООО «Небоскреб». Лицензии были отозваны в связи с тем, что УК не продлили их срок действия.