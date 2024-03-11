В Ростове власти лишили четыре УК лицензии

В Ростове с 6 марта четыре управляющих компаний лишились лицензий на работу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Государственная жилищная инспекция Ростовской области отозвала лицензии у четырех УК — ООО УК «Жилищный кооператив», ООО «Муза», ООО «Гефест» и ООО «Небоскреб». Лицензии были отозваны в связи с тем, что УК не продлили их срок действия.
В управлении УК «Гефест» было 193 дома, УК «Муза» — 74 дома, УК «Небоскреб» — 13. УК «Жилищный кооператив» управлял одним многоквартирным домом.
Собственники жилья могут выбрать другую управляющую компанию или другой способ управления домом.